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Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших дебетовых карт для пенсионеров в декабре 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам на 01.11.2024 г.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В ходе исследования эксперты портала учитывали такие параметры как ставки на остаток средств счёта и порядок их начисления, размер кешбэка на все покупки и у партнёров банка, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также приветственные бонусы от банка-эмитента.

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб с бесплатным выпуском и обслуживанием дает возможность получения до 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*, кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров**. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно также бесплатно***.

Также в настоящее время Банк Уралсиб проводит акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке карту «Почетный пенсионер». Стать участником акции просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля по 30 июня 2025 года включительно, а также совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведения акции. Акция проводится с 1 июля 2024 по 31 июля 2025 года.

Более подробно о карте «Почетный пенсионер» и других выгодных карточных продуктах банка можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

** Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

*** При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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