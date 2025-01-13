В Энгельсе снова подают тепло в дома № 70 и 72 по ул. Колотилова

В Энгельсе специалисты полностью восстановили теплоснабжение в домах № 70 и 72 по ул. Колотилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

Ранее там перестали подавать тепло из-за подтопления подвала канализационными стоками и подозрения на порыв внутридомовых сетей теплоснабжения. Произошло это 9 января.

Специалисты приступили к необходимым работам: прочистили канализационную линию, провели осушку, проверили целостность внутридомовой системы теплоснабжения. Никаких утечек в зданиях не зафиксировали.

Павел Фролов