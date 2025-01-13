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Делюкс-квартал «Евгеньевский» получил одобрение Градостроительного cовета при правительстве Петербурга

ЖК будет расположен в двух минутах от Невского проспекта

На заседании Градостроительного Совета при правительстве Санкт-Петербурга, состоявшемся в декабре 2024 года, было принято решение об одобрении проекта строительства жилого комплекса на Евгеньевской улице.

Проект компании Formula City, получивший согласование КГИОП, разработан архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Включает строительство новых корпусов, а также в ходе реализации квартала будет отреставрирован и воссоздан памятник регионального значения «Мытный двор», где расположатся коллекционные резиденции.

«Евгеньевский», первый жилой делюкс-квартал в Санкт-Петербурге, будет расположен между двух садов в тихом центре города, в двух минутах от Невского проспекта — в границах Евгеньевской улицы, проспекта Бакунина и Старорусской улицы.

Проект реконструкции Мытного двора на Евгеньевской улице, 2, был приобретен компанией Formula City у ООО «Охта Групп» в ноябре 2023 года.

«Прохождение Градсовета — важная веха для нас как для девелоперской компании с точки зрения оценки профессионального архитектурного сообщества. Работая с таким участком, важно сохранить память места, вписав новый комплекс в историческую застройку, а также создать суперкомфортную и современную среду для жизни. К реализации проекта "Евгеньевский" мы подходим с особой тщательностью и ответственностью, а также с любовью и уважением к Петербургу и его истории»,— отмечает Дмитрий Ильченко, исполнительный директор компании Formula City.

Участники заседания Градостроительного совета положительно оценили архитектурно-планировочные характеристики проекта, отдельно обозначив его как интересный с точки зрения пространства и градостроительного замысла.

По словам Евгения Герасимова, руководителя архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», проект «Евгеньевский» порадует петербуржцев своей теплой, живой и тактильной архитектурой. «У локации, с которой мы будем работать, богатая и насыщенная история. Перед нами стоит непростая, но интересная задача, сочетающая процессы воссоздания, реставрации и нового строительства»,— подчеркивает Герасимов.

Новый проект инновационно-девелоперской компании Formula City «Евгеньевский» будет включать около 30 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, подземный паркинг и благоустроенное приватное пространство внутреннего двора. В проект входит реконструкция памятника культуры регионального значения «Мытный двор» площадью 8 тыс. кв. м.

Строительство квартала «Евгеньевский» Formula City планирует завершить к 2028 году. Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

Formula City — инновационная девелоперская компания, создающая пространства для жизни и бизнес-экосистемы нового поколения. В портфеле — более 700 тыс. кв. м реализованных проектов, в числе которых развивающаяся сеть апарт-отелей Well.

Денежные средства для строительства объекта не привлекаются.

ООО «Специализированный застройщик «Новгородский»

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