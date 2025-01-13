ЧС из-за отложения мокрого снега вероятны в Нижегородской области 13 января
В Нижегородской области днем 13 января местами прогнозируется сильное отложение мокрого снега диаметром 35 мм и более. По информации регионального ГУ МЧС, такая погода сохранится и 14 января.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Из-за погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможно обрушение элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.