ЧС из-за отложения мокрого снега вероятны в Нижегородской области 13 января

В Нижегородской области днем 13 января местами прогнозируется сильное отложение мокрого снега диаметром 35 мм и более. По информации регионального ГУ МЧС, такая погода сохранится и 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Из-за погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможно обрушение элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Галина Шамберина