В новогодние каникулы Горьковская железная дорога перевезла 1,1 млн пассажиров

Горьковская железная дорога (ГЖД) в новогодние каникулы поездами дальнего следования и пригородного сообщения отправила 1,1 млн пассажиров. По данным ГЖД пригородными поездами воспользовались около 700 тыс. человек, это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущей зимы. В дальнем следовании перевезено почти 370 тыс. пассажиров, рост составил 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В новогодние праздники на ГЖД было назначено около 250 дополнительных рейсов дальнего следования по наиболее востребованным направлениям между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Казанью.

Наиболее популярными среди пассажиров стали поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом (51,5 тыс. человек), Казанью (24,1 тыс.), Кировом (16 тыс.).

Также высоким спросом пользовались поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (5,3 тыс. пассажиров), Кирова (4,9 тыс.) и Казани (3,5 тыс.).

Андрей Репин