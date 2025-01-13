Илон Маск обвинил Кира Стармера в попытке подорвать выборы в США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался подорвать президентские выборы в США в 2024 году. Об этом господин Маск написал на своей странице в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Brandon Bell, Reuters Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Brandon Bell, Reuters

«Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США»,— прокомментировал миллиардер публикацию одного из пользователей о том, что британский премьер-министр не был приглашен на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Осенью 2024 года газета Telegraph писала, что Лейбористская партия Великобритании собирается направить в США порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи в предвыборной гонке кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис.

В последние месяцы господин Маск нередко подвергал правительство Кира Стармера резкой критике. В частности, он потребовал расследовать случаи сексуализированного насилия, которые совершили преступные банды в нескольких городах Великобритании, а также назвал господина Стармера соучастником массовых изнасилований.

Как писало 7 января агентство Bloomberg, ряд высокопоставленных британских политиков призвали избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть отношения с господином Маском из-за его комментариев по поводу внутренней политики Великобритании.

О деятельности Илона Маска — в материале «Ъ FM».