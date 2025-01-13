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Николай Разворотнев переизбран на посту главы липецкого обкома КПРФ

На первом организационном пленуме липецкого областного комитета КПРФ Николай Разворотнев был переизбран первым секретарем. Как сообщили в обкоме, за него проголосовали 43 члена комитета.

Николай Разворотнев

Николай Разворотнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николай Разворотнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Николаю Разворотневу 70 лет. С 1990-го по 2007 год он работал директором липецкого металлургического колледжа. В 2007 и 2011 годах избирался в Государственную думу. Липецкий обком КПРФ господин Разворотнев возглавляет с 2003 года.

В конце прошлого года в Липецке сменился координатор местного реготделения ЛДПР. Анатолий Емельянов, возглавлявший ячейку с 2016 года, перешел в федеральный образовательный проект партии. Новым координатором стал Руслан Долгов.

Сергей Толмачев

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