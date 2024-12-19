Новым главой липецкой ячейки ЛДПР стал Руслан Долгов

Координационный совет липецкого регионального отделения ЛДПР принял единогласное решение назначить исполняющим обязанности координатора 41-летнего Руслана Долгова. Как сообщили в партии, также совет принял отставку 36-летнего Анатолия Емельянова в связи с его переходом в федеральный образовательный проект партии.

«У нас с Русланом Олеговичем есть эффективный опыт работы в тандеме. Его мы применим в дальнейшем для выстраивания деятельности регионального отделения», — сказал господин Емельянов.

В 2021 году после избрания в облсовет он передал Руслану Долгову мандат депутата Елецкого горсовета. В свою очередь господин Долгов назвал своими основными задачами на посту работу по увеличению узнаваемости партии, решения проблем ЖКХ и прием обращений от граждан.

Анатолий Емельянов возглавлял липецкое отделение ЛПДР с 2016 года. На прошедших губернаторских выборах занял второе место, набрав 5,94% голосов.

Сергей Толмачев