Артем Богданов из Перевоза погиб в ходе СВО

Рядовой Артем Богданов из Перевоза погиб в ходе специальной военной операции, прикрывая государственную границу. Об этом сообщили в администрации округа.

С погибшим простятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы 13 января. В городе пройдет траурный митинг.

Администрация округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева