Артем Богданов из Перевоза погиб в ходе СВО
Рядовой Артем Богданов из Перевоза погиб в ходе специальной военной операции, прикрывая государственную границу. Об этом сообщили в администрации округа.
С погибшим простятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы 13 января. В городе пройдет траурный митинг.
Администрация округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.