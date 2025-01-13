Правительство РФ создало комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море

В правительстве РФ по поручению президента Владимира Путина создали комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба правительства, комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Первым заместителем назначен руководитель МЧС Александр Куренков, он также займется оперативным управлением всеми службами на месте ЧС. В комиссию вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств и представители регионов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к участникам комиссии, заявив, что очень важно оперативно восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Он попросил «очистить от загрязнения и сделать все необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов».

Господин Мишустин поручил регулярно контролировать ход работ, а также вести непрерывно мониторировать качества воздуха, проб воды — питьевой и в акватории Керченского пролива. Для контроля ситуации также была приглашена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сказал господин Мишустин, при работе с волонтерами нужно тщательно соблюдать все необходимые санитарные нормы.

В ближайшее время министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов начнет разрабатывать, а позже представит президенту РФ предложения по устранению последствий экокатастрофы, учитывая предстоящее повышение температуры воды в Черном море. Роман Старовойт займется в том числе проработкой планов подъема потерпевших крушение танкеров. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова должна будет организовать комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.

«Важно значительно повысить эффективность работы. При этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку»,— сказал в завершении обсуждения вопроса Михаил Мишустин.

Татьяна Ручкина