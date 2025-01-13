Налоговая служба закрыла ИП скончавшегося экс-депутата

Налоговая служба 10 января прекратила статус индивидуального предпринимателя экс-депутата заксобрания края и известного фокусника Владимира Данилина. В качестве ИП артист зарегистрировался в 2018 году, основным видом деятельности ИП были аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Под указанным ИП в 2023 году фокусник получил госконтракт на 53 тыс. руб. от краевого центра в сфере реализации культуры — за одно выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Данилин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Данилин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Народный артист РСФСР Владимир Данилин, иллюзионист и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края, умер на 74-м году жизни 30 декабря. Заработанные средства он инвестировал в покупку акций российских компаний, а также был владельцем бизнес-центра на шоссе Космонавтов, который назвал в свою честь.