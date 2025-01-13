Правительство создало комиссию для ликвидации разлива мазута в Черном море

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем главы комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков.

Господин Куренков будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте ЧС, следует из сообщения правительства. Помимо него в состав комиссии вошли руководитель Анна Попова, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Анна Попова будет контролировать мониторинг качества воздуха и проб воды, взятых из Керченского пролива и из питьевых источников. Александр Козлов — разработает и представит президенту Владимиру Путина предложения по устранению последствий разлива мазута с учетом повышения температуры воды в Черном море. Роман Старовойт — проработает план подъема потерпевших крушение танкеров. Светлана Радионова — займется оценкой экологического вреда и процессом возмещения ущерба.

9 января президент Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал действия профильных ведомств по ликвидации разлива мазута, назвав принятые меры «недостаточными». Он распорядился делегировать ответственных чиновников «прямо на место катастрофы», создав из них оперативный штаб по устранению разлива нефтепродуктов. 12 января Александр Куренков прибыл в Анапу, где провел совещание по ситуации в Краснодарском крае. На нем присутствовали господа Козлов и Старовойт. Официально о создании федерального штаба на месте ЧС не сообщалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».

Полина Мотызлевская