Основной вратарь «Локомотива» внесен в список травмированных
Вратаря ярославского ХК «Локомотив» Даниила Исаева внесли в список травмированных. Информация размещена на сайте КХЛ.
Даниил Исаев
Фото: ХК «Локомотив»
Повреждение Исаев получил в ходе матча с московским «Спартаком» 10 января. В начале третьего периода нападающий «Спартака» Герман Рубцов реализовал большинство и оформил дубль. Этот гол закончился столкновением с Даниилом Исаевым. Матч он закончить не смог, его заменил Алексей Мельничук.
В ходе послематчевой пресс-конференции наставник «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, что Исаев уехал на обследование, и выразил надежду, что «все обойдется минимумом».
Ближайшая игра ярославцев состоится сегодня, 13 января. «Локомотив» встретится со СКА.