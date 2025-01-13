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Основной вратарь «Локомотива» внесен в список травмированных

Вратаря ярославского ХК «Локомотив» Даниила Исаева внесли в список травмированных. Информация размещена на сайте КХЛ.

Даниил Исаев

Даниил Исаев

Фото: ХК «Локомотив»

Даниил Исаев

Фото: ХК «Локомотив»

Повреждение Исаев получил в ходе матча с московским «Спартаком» 10 января. В начале третьего периода нападающий «Спартака» Герман Рубцов реализовал большинство и оформил дубль. Этот гол закончился столкновением с Даниилом Исаевым. Матч он закончить не смог, его заменил Алексей Мельничук.

В ходе послематчевой пресс-конференции наставник «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, что Исаев уехал на обследование, и выразил надежду, что «все обойдется минимумом».

Ближайшая игра ярославцев состоится сегодня, 13 января. «Локомотив» встретится со СКА.

Алла Чижова

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