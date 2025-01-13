«Ведомости»: часть инвесторов потеряли доступ к распискам на российские акции

Часть инвесторов лишились доступа к депозитарным распискам на акции российских компаний за границей после истечения лицензии Управления Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) на сворачивание операций с Мосбиржей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на уведомление депозитария Clearstream его клиентам.

В июне прошлого года США ввели блокирующие санкции против группы Московской биржи, но дали время на сворачивание операции с ней до 13 августа, позднее эту лицензию продлили до 12 октября. Clearstream сообщал, что ожидает закрытия депозитарными агентами своих программ конвертации до истечения лицензии OFAC.

31 декабря депозитарий уведомил клиентов, что в обозначенный срок не удалось исполнить все поручения на конвертацию в рамках программ расписок, банком-депозитарием которых выступает американский BNY Mellon. Большинство таких бумаг BNY вернул в Clearstream, их зачислили на счета клиентов в депозитарии. Однако часть бумаг BNY не вернул из-за истечения лицензии OFAC, и теперь они заблокированы на счете BNY в американском депозитарии DTCC «на непредвиденное будущее». Эти бумаги и не отражаются на счетах клиентов Clearstream, но депозитарий пообещал предоставлять отчеты об этих позициях.

О последствиях санкций США — в материале «Ъ» «Лицензия на падение».