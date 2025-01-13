В Адлере загорелась хозпостройка

Вечером 12 января 2025 года в Адлерском районе Сочи произошел пожар в хозяйственной постройке. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 22:06 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Ворошиловоградская. Через минуту, в 22:07, к месту происшествия направили подразделения пожарной службы.

По прибытии первых спасателей в 22:16 выяснилось, что огонь охватил хозяйственную постройку общей площадью 50 «квадратов». Для борьбы с огнем задействовали шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Днем ранее, вечером 11 января 2025 года, в Сочи произошло возгорание на пустыре, расположенном по адресу: улица Святогорская, Нижнешиловский сельский округ. В 22:31 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о происшествии, после чего на место направили пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил территорию площадью 90 «квадратов». В 23:00 пожар локализовали, а к 23:27 открытое горение полностью ликвидировали. Завершение всех мероприятий по устранению последствий пожара зафиксировали в 23:31.

Для борьбы с огнем привлекли 11 сотрудников МЧС России и три единицы специализированной техники. Пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в микрорайоне Мамайка в Сочи 10 января произошло возгорание электропроводки в шахте подъезда многоэтажного дома. Во время ликвидации возгорания троих сочинцев удалось спасти, 25 человек эвакуировали в безопасное место.

Мария Удовик