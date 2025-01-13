В Ростовской области погибли два человека на пожарах за неделю

За прошедшую неделю в Ростовской области произошло 52 пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего из пожаров было спасено 13 человек.

Также 14 раз спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП. В ходе работ было спасено десять человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что вечером 12 января на трассе под Ростовом произошло ДТП в котором погибли два человека.

Ева Китаева