В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

МЧС России сообщило об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Информация об этом появилась в оповещении официального приложения в 09:40.

«Внимание! Республика Татарстан! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении МЧС России.

Сегодня в Татарстане в 06:00 объявили об опасности атаки беспилотниками. Местным жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе аэропорта Казани, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Диана Соловьёва