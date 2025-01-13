В пожаре в Ярославской области погиб человек
В селе Левашово Некрасовского района 12 января сгорела крыша частного дома, в пожаре погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области и областном СК.
Фото: Шёпот улиц | Некрасовское (Яр. область), Вконтакте
По данным МЧС, пожар произошел днем в воскресенье. На место выехали семь пожарных и две единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось за четыре часа, однако к этому времени строение было повреждено на площади 105 кв.м., а крыша сгорела полностью.
В пожаре погиб 73-летний местный житель. Возгорание могло начаться по причине неосторожности при курении. Следователи проводят проверку.
В соцсетях открыли сбор денег и строительных материалов для помощи погорельцам.