В пожаре в Ярославской области погиб человек

В селе Левашово Некрасовского района 12 января сгорела крыша частного дома, в пожаре погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области и областном СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шёпот улиц | Некрасовское (Яр. область), Вконтакте Фото: Шёпот улиц | Некрасовское (Яр. область), Вконтакте

По данным МЧС, пожар произошел днем в воскресенье. На место выехали семь пожарных и две единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось за четыре часа, однако к этому времени строение было повреждено на площади 105 кв.м., а крыша сгорела полностью.

В пожаре погиб 73-летний местный житель. Возгорание могло начаться по причине неосторожности при курении. Следователи проводят проверку.

В соцсетях открыли сбор денег и строительных материалов для помощи погорельцам.

Алла Чижова