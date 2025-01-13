Генпрокуратура выявила 232 тыс. нарушений на дорогах за 2024 год

По итогам проверок, проведенных прокуратурой в сфере безопасности дорожного движения в 2024 году, в России было возбуждено более 330 уголовных дел. В общей сложности выявлено свыше 232 тыс. нарушений, сообщила Генпрокуратура.

Для устранения нарушений опротестовано 33 тыс. незаконных правовых актов, внесено почти 55 тыс. представлений, в суд направлено 35 тыс. исковых заявлений. Более 31 тыс. должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, около 5 тыс. — к административной, рассказали в ведомстве.

В частности, сотрудники прокуратуры проверили госкомпанию «Автодор». Были выявлены недостаточное оснащение и некачественное содержание объектов придорожного сервиса на платных автодорогах. Где обнаружили эти нарушения, не уточняется. По требованию Генпрокуратуры «активизирована работа по предоставлению водителям качественных услуг».

В нескольких регионах зафиксировали нарушения при перевозке пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом. Также допущены нарушения при обеспечении доступности транспортной инфраструктуры для граждан, в том числе маломобильных, и при формировании цен на проезд и маршрутов.

Подробнее о санкциях за правонарушения в сфере безопасности движения — в материале «Ъ» «Водительские штрафы пустят на цифровые сервисы».