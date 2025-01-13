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В Казани 12 января в ДТП погиб один человек и пострадали четыре

12 января в Казани произошло 93 ДТП. В происшествиях погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Вчера погибла пенсионерка 1949 года рождения. Женщину сбил грузовик во время перехода проезжей части в неустановленном месте. Местные жители пострадали в результате двух столкновений транспортных средств из-за несоблюдения дистанции и наезда на препятствие автобусом из-за превышения скоростного режима.

В столице Татарстана задержали семь водителей в состоянии опьянения. Установлено, что еще у четырех водителей не было прав.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили семь человек.

Диана Соловьёва

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