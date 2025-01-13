Екатеринбурженка полностью изменила паспортные данные, чтобы не платить алименты

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали 44-летнюю жительницу региона, задолжавшую более 2 млн руб. алиментов на содержание сына. Для уклонения от выплат она часто меняла фамилию и место жительства, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнительное производство было возбуждено в Железнодорожном районном отделении судебных приставов Екатеринбурга по делу о неуплате алиментов 17-летнему сыну. Мать лишена родительских прав, и ребенок находится у опекунов, которые не являются его родственниками.

Долгое время местоположение матери не удавалось установить из-за частых смен места жительства и фамилии, которые она меняла несколько раз после заключения нескольких браков. Валентина изменила имя на Валерию после замужества, что усложнило ее поиск, однако судебные приставы все же разыскали должницу по новому адресу.

В ее отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) и назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Должница пообещала официально трудоустроиться и начать погашать долг, заявив, что новое имя символизирует начало новой жизни. Позднее она интересовалась документами для восстановления в родительских правах, но затем отказалась от этой идеи.

Ранее Ирбитская прокуратура в Свердловской области проверила нарушение прав 11-летней девочки на получение алиментов. С сентября 2011 года по январь 2024 года мужчина не уплатил алименты в размере более 1,1 млн руб.

Ирина Пичурина