Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатеринбурженка полностью изменила паспортные данные, чтобы не платить алименты

Судебные приставы Екатеринбурга разыскали 44-летнюю жительницу региона, задолжавшую более 2 млн руб. алиментов на содержание сына. Для уклонения от выплат она часто меняла фамилию и место жительства, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнительное производство было возбуждено в Железнодорожном районном отделении судебных приставов Екатеринбурга по делу о неуплате алиментов 17-летнему сыну. Мать лишена родительских прав, и ребенок находится у опекунов, которые не являются его родственниками.

Долгое время местоположение матери не удавалось установить из-за частых смен места жительства и фамилии, которые она меняла несколько раз после заключения нескольких браков. Валентина изменила имя на Валерию после замужества, что усложнило ее поиск, однако судебные приставы все же разыскали должницу по новому адресу.

В ее отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) и назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Должница пообещала официально трудоустроиться и начать погашать долг, заявив, что новое имя символизирует начало новой жизни. Позднее она интересовалась документами для восстановления в родительских правах, но затем отказалась от этой идеи.

Ранее Ирбитская прокуратура в Свердловской области проверила нарушение прав 11-летней девочки на получение алиментов. С сентября 2011 года по январь 2024 года мужчина не уплатил алименты в размере более 1,1 млн руб.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...