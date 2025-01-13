В Мотовилихе повредили четыре остановочных пункта
В прошедшие выходные в Мотовилихинском районе Перми хулиганы повредили несколько остановочных пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».
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Остановочные павильоны «Рабочий поселок», «Грачева», «Улица 1905 года» и «Микрорайон Висим», находящиеся вдоль трамвайных путей, предположительно были обстреляны из пневматического оружия. В результате повреждено 72,2 кв. м стекол. Предварительная сумма ущерба составила 300 тыс. руб.
Представители мэрии направят в правоохранительные органы заявление с требованием найти хулиганов и привлечь их к ответственности.