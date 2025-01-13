Hh.ru: в каждой пятой челябинской компании в 2024 году прошли сокращения

В 63% компаний Челябинской области в 2024 году не было сокращений. В 20% организаций, по утверждениям работников, происходили увольнения: в 6% случаев сокращения оказались массовыми, в 14% выборочными. Оставшиеся 17% респондентов затруднились дать ответ, сообщает Hh.ru.

О массовых фактах увольнения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и IT-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%). При этом, как отмечают в Hh.ru, в региональном разрезе массовых увольнений было больше в компаниях в Приморском крае (15%), Омской области и Москве (по 13%).

Как считает половина трудоустроенных челябинцев, события 2024 года никак не сказались на деятельности их компаний. 22% жителей региона отметили негативное влияние прошлого года на функционирование организаций. Чаще остальных такие ответы давали респонденты в возрасте 24–34 лет — 41% от общего числа опрошенных, 35–44 лет — 37%, 45-54 лет — 33%; реже остальных — в категориях 18-24 года (29%) и 55 лет и старше (26%). 9% трудоустроенных челябинцев считают, что события 2024 года позитивно сказались на компаниях, где они трудятся.

Виталина Ярховска