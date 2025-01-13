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Мэрия Перми требует снести бывшее здание салона «Тандем-Авто»

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление администрации Индустриального района о принятии мер по обеспечению иска к ООО «РИК». Как свидетельствуют материалы дела, мэрия требует признать нежилое здание по ул. 3-й Гиринской, 27а, самовольной постройкой. Согласно данным 2ГИС, по указанному адресу располагается автосервис «Правый поворот». Ранее в здании действовал автосалон «Тандем-Авто».

Фото: ya.ru

Фото: ya.ru

Согласно картотеке суда, исковое заявление от администрации Индустриального района поступило в краевой арбитраж 18 декабря. Требования районных властей заключаются в демонтаже нежилого здания склада общей площадью 468,3 кв. м, расположенного по адресу: ул. 3-я Гиринская, 27а. По мнению администрации, строение является самовольно возведенным.

Одновременно с иском от мэрии поступило ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в рамках которых истец просит запретить управлению федеральной службы госрегистрации производить регистрацию сделок в отношении спорного объекта и земельного участка под ним, а также наложить арест на здание. Ходатайство было удовлетворено частично — суд отказал в наложении ареста на объект.

ООО «РИК» было зарегистрировано в 2005 году, свидетельствует база Rusprofile. Ведет деятельность в сфере аренды и управления недвижимым имуществом, а также торговли автотранспортными средствами. Учредителем является предприниматель Александр Соболев, руководит компанией Сергей Демченко.

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