Бывший замначальника прикамской колонии обжалует приговор

Защита экс-заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева направила апелляционную жалобу на приговор Чусовского городского суда. Судебным актом первой инстанции господин Шварев был признан виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении полномочий. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, что Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за общее покровительство. Также господин Шварев передал заключенному телефон с доступом в интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Сам Андрей Шварев в ходе предварительного и судебного следствия вину категорически отрицал. Еще до рассмотрения дела он изъявил желание заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону боевых действий. Военные получили информацию от силовых структур, что в отношении фигуранта дела имеется некая компрометирующая информация, и в заключении контракта отказали.

Приговором суда Андрею Швареву назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб.