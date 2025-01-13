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обновлено 07:45

Бывший замначальника прикамской колонии обжалует приговор

Защита экс-заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева направила апелляционную жалобу на приговор Чусовского городского суда. Судебным актом первой инстанции господин Шварев был признан виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении полномочий. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, что Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за общее покровительство. Также господин Шварев передал заключенному телефон с доступом в интернет.

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Сам Андрей Шварев в ходе предварительного и судебного следствия вину категорически отрицал. Еще до рассмотрения дела он изъявил желание заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону боевых действий. Военные получили информацию от силовых структур, что в отношении фигуранта дела имеется некая компрометирующая информация, и в заключении контракта отказали.

Приговором суда Андрею Швареву назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб.

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