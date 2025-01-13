Бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал предпринимателя Илона Маска «по-настоящему плохим парнем». Он заявил, что будет добиваться «изгнания» предпринимателя из Белого дома до инаугурации нового главы государства, намеченной на 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Бэннон

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Стив Бэннон

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

«У него не будет полного доступа в Белый дом. Он будет таким же, как и все остальные»,— пообещал господин Бэннон.

Он также считает господина Маска сторонником «технофеодализма». Экс-советник республиканца посоветовал бизнесмену вернуться на родину в Южную Африку, подчеркнув, что единственной целью основателя компании Tesla является желание «стать триллионером».

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Источники говорили о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах. В конце 2024 года The New York Times писала, что господин Маск живет в одном из коттеджей, арендованных на территории поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

О политической деятельности Илона Маска — в материале «Ъ FM».