США приобрели максимальное за три года число российских деталей для самолетов

Импорт комплектующих для самолетов из России в США в ноябре возрос на одну треть и почти достиг тем самым максимума за последние три года. Это следует из анализа «РИА Новости» данных американской таможни. По информации американской стороны, объем покупок равен $7,6 млн, что стало наивысшим с февраля 2022 года показателем. По сравнению с ноябрем 2024-го импорт увеличился в 1,6 раза.

За первые 11 месяцев прошлого года поставки российских компонентов в США составили $31,4 млн, что превышает показатель за аналогичный период 2023 года ($30,6 млн долларов).

Наиболее востребованными у американцев были шасси и их части, на которые пришлось $6,97 млн, а также другие элементы самолетов, вертолетов или беспилотников, объем поставок которых составил $586,1 тыс.

В ноябре 2024 года ключевыми поставщиками деталей для самолетов в интересах США стали Великобритания ($281 млн), Франция ($195 млн) и Канада ($146 млн).