Более 100 тыс. человек пришли на митинг против отмены выборов президента Румынии
Массовая акция протеста под лозунгом «Митинг за демократию», организованная партией «Альянс за объединение румын», прошла в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres. Участники требовали отмены решения Конституционного суда (КС), аннулировавшего итоги президентских выборов. По словам лидера партии Джордже Симион, участвовало порядка 100 тыс. человек.
Фото: Andreea Campeanu / Reuters
Мероприятие длилось более 10 часов. Протестующие организовали шествие по городу к зданию правительства и резиденции президента. Инцидентов не зафиксировано.
6 декабря 2024 года КС Румынии аннулировал итоги первого тура голосования на выборах главы государства 24 ноября. Первое место с результатом 22,94% голосов занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он назвал произошедшее «государственным переворотом».
Румынская служба информации (разведка.— «Ъ») утверждала, что для продвижения господина Джорджеску в TikTok незадолго до выборов создали более 25 тыс. аккаунтов, большинство блогеров получили оплату.
Лидеры правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров решили заново провести первый тур 4 мая.
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