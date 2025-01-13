Более 100 тыс. человек пришли на митинг против отмены выборов президента Румынии

Массовая акция протеста под лозунгом «Митинг за демократию», организованная партией «Альянс за объединение румын», прошла в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres. Участники требовали отмены решения Конституционного суда (КС), аннулировавшего итоги президентских выборов. По словам лидера партии Джордже Симион, участвовало порядка 100 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreea Campeanu / Reuters Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Мероприятие длилось более 10 часов. Протестующие организовали шествие по городу к зданию правительства и резиденции президента. Инцидентов не зафиксировано.

6 декабря 2024 года КС Румынии аннулировал итоги первого тура голосования на выборах главы государства 24 ноября. Первое место с результатом 22,94% голосов занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он назвал произошедшее «государственным переворотом».

Румынская служба информации (разведка.— «Ъ») утверждала, что для продвижения господина Джорджеску в TikTok незадолго до выборов создали более 25 тыс. аккаунтов, большинство блогеров получили оплату.

Лидеры правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров решили заново провести первый тур 4 мая.

Подробнее о крайне правых в Европе,— в материале «Ъ» «К новой правой нормальности».