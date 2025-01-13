Гурманские будни

Его зовут Bruno

На Неглинной открылся Bruno — место, где культ мяса и приверженность его качеству стали главными принципами. Вдохновленные традициями британских стейк-хаусов его создатели — активные молодые рестораторы из Lucky Group — предлагают гостям не просто ужин, а гастрономический ритуал. У руля кухни — тандем бренд-шефа Тома Халпина и шеф-повара Евгения Александрова, который продолжает свою успешную историю, начатую в ресторане Maya. Австралиец Том Халпин не скрывает своей страсти к мясу: он управляется с ним как никто другой. Bruno, по его словам,— это место, где важно прочувствовать вкус, текстуру и аромат продукта.

В меню представлено премиальное сырье с лучших ферм мира. На арене первоклассные деликатесы: рибай, тендерлойн, пиканья, портерхаус, а также культовый dry aged — выдержанный в течение 28 дней в пчелином воске в камере сухого вызревания прямо в ресторане. Слово «магия» звучит как рекламный ход, но в случае с Bruno это чистая правда: гриль-печь, которая была изготовлена по особому эскизу, превращает мясо в нечто большее, чем еду.

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Помимо стейков здесь есть и другие блюда, тоже деликатесные. Открывают меню черная икра со сметаной и гречневыми блинами, устрицы, красные креветки карбинеро. В Bruno отошли от набившей оскомину игры в авторскую кухню и представили ресторан с фешенебельным меню.

Единственное, что оказалось простым,— закуски и гарниры, и то, чтобы подчеркнуть основную тему ресторана. Тосканский салат панцанелла из овощей с «черствым» хлебом, говяжий тартар и просто зеленый салат. К мясу предложат на выбор что-то из гарниров, например, нежное трюфельное пюре, которое как нельзя лучше подходит к мясным блюдам, и соусы: перечный, из диких грибов, базовый французский жю и др.

Отдельного внимания заслуживает бар, который, к слову, работает по выходным до двух часов ночи. Бармены в белоснежных кителях и слаженность пространства переносит в классический голливудский фильм. Шеф-бармен Максим Горелик и бар-менеджер Артем Токаревских воссоздали атмосферу 1920-х, добавив в коктейли ноты винтажной элегантности. Среди позиций — легендарный Dry Martini, который здесь готовят в разных вариациях и по старинным рецептам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Биф веллингтон, фуа-гра, жю Стейк Стейк Томленая ножка ягненка, картофельное пюре, чимичурри Классический тартар из говядины Чилийский сибас, черная икра, бер блан Шоколадный мильфей Dry martini Следующая фотография 1 / 8 Биф веллингтон, фуа-гра, жю Стейк Стейк Томленая ножка ягненка, картофельное пюре, чимичурри Классический тартар из говядины Чилийский сибас, черная икра, бер блан Шоколадный мильфей Dry martini

Дизайн ресторана — отдельная тема. Интерьер Bruno, созданный британским дизайнером Джоном Уиланом, прекрасно сочетает геометрические формы, натуральные материалы и глубокие насыщенные цвета дерева. Вдохновленный эпохой раннего ар-деко, он создает атмосферу тихой роскоши, богатства и вкуса. Стальные элементы открытой кухни контрастируют с темными древесными панелями, создавая диалог между индустриальной строгостью и теплотой натуральных материалов. Это касается и посуды, и элементов декора. Стены украшают абстрактные работы фотографа Марианны Бернштейн.

Неглинная улица, дом 14/1А вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Высокий гастрономический словарь «Коммерсанть Стиль»: асадор

Традиционная печь для приготовления пищи, особенно мяса, на открытом огне или углях. В Испании асадор ассоциируется с грилем, а в Южной Америке — с более сложной конструкцией для барбекю или вертела. История асадора уходит корнями в традиции народов Южной Америки. В асадоре готовят мясо и рыбу, используя медленный жар для сохранения сочности и вкуса. В Испании популярны чоризо и морокон — если грубо, то это мясная колбаса со специями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асадор

Фото: Getty Images Асадор

Фото: Getty Images

Современные асадоры могут быть изготовлены из кирпича или стали. Рестораны с такими печами становятся не просто гриль-заведениями, а звездными и порой известными на весь мир. Примеры: мишленовский ресторан Don Julio в Буэнос-Айресе и Asador Etxebarri в Испании.

Don Julio специализируется на аргентинском асадо. Самое известное тамошнее блюдо паральяада — это ассорти из различных видов мяса. Также отменны свиные ребра с чесноком и другие блюда. Испанский Asador Etxebarri известен мастерством приготовления как мяса, так и рыбы.

Несколько московских ресторанов предлагают блюда, приготовленные в асадоре. В частности, Padron во главе с испанцем Адрианом Кетгласом использует традиционный асадор для приготовления мяса и морепродуктов с дымным ароматом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утка из дровяной печи в ресторане Padron Эмпанада с крабом и чёрной треской, голландский соус в ресторане Padron Креветки лангустины пиль-пиль в ресторане Padron Эмпанада с ягнёнком, соус из портвейна, свежая мята в ресторане Padron Следующая фотография 1 / 4 Утка из дровяной печи в ресторане Padron Эмпанада с крабом и чёрной треской, голландский соус в ресторане Padron Креветки лангустины пиль-пиль в ресторане Padron Эмпанада с ягнёнком, соус из портвейна, свежая мята в ресторане Padron

Еще одним является итальянский La Bottega Siciliana, где небольшой асадор применяется для придания особенного вкуса мясным и овощным блюдам.

Ресторан El Asador специализируется на традиционном аргентинском барбекю. Здесь мясо готовят на открытом огне, используя метод медленного жарения на углях, что придает ему насыщенный вкус и аромат.

Ольга Карпова