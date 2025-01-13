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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Его зовут Bruno

На Неглинной открылся Bruno — место, где культ мяса и приверженность его качеству стали главными принципами. Вдохновленные традициями британских стейк-хаусов его создатели — активные молодые рестораторы из Lucky Group — предлагают гостям не просто ужин, а гастрономический ритуал. У руля кухни — тандем бренд-шефа Тома Халпина и шеф-повара Евгения Александрова, который продолжает свою успешную историю, начатую в ресторане Maya. Австралиец Том Халпин не скрывает своей страсти к мясу: он управляется с ним как никто другой. Bruno, по его словам,— это место, где важно прочувствовать вкус, текстуру и аромат продукта.

В меню представлено премиальное сырье с лучших ферм мира. На арене первоклассные деликатесы: рибай, тендерлойн, пиканья, портерхаус, а также культовый dry aged — выдержанный в течение 28 дней в пчелином воске в камере сухого вызревания прямо в ресторане. Слово «магия» звучит как рекламный ход, но в случае с Bruno это чистая правда: гриль-печь, которая была изготовлена по особому эскизу, превращает мясо в нечто большее, чем еду.

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Бренд-шеф Том Халпин

Бренд-шеф Том Халпин

Шкаф dry age

Шкаф dry age

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Бренд-шеф Том Халпин

Шкаф dry age

Помимо стейков здесь есть и другие блюда, тоже деликатесные. Открывают меню черная икра со сметаной и гречневыми блинами, устрицы, красные креветки карбинеро. В Bruno отошли от набившей оскомину игры в авторскую кухню и представили ресторан с фешенебельным меню.

Единственное, что оказалось простым,— закуски и гарниры, и то, чтобы подчеркнуть основную тему ресторана. Тосканский салат панцанелла из овощей с «черствым» хлебом, говяжий тартар и просто зеленый салат. К мясу предложат на выбор что-то из гарниров, например, нежное трюфельное пюре, которое как нельзя лучше подходит к мясным блюдам, и соусы: перечный, из диких грибов, базовый французский жю и др.

Отдельного внимания заслуживает бар, который, к слову, работает по выходным до двух часов ночи. Бармены в белоснежных кителях и слаженность пространства переносит в классический голливудский фильм. Шеф-бармен Максим Горелик и бар-менеджер Артем Токаревских воссоздали атмосферу 1920-х, добавив в коктейли ноты винтажной элегантности. Среди позиций — легендарный Dry Martini, который здесь готовят в разных вариациях и по старинным рецептам.

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Биф веллингтон, фуа-гра, жю

Биф веллингтон, фуа-гра, жю

Стейк

Стейк

Стейк

Стейк

Томленая ножка ягненка, картофельное пюре, чимичурри

Томленая ножка ягненка, картофельное пюре, чимичурри

Классический тартар из говядины

Классический тартар из говядины

Чилийский сибас, черная икра, бер блан

Чилийский сибас, черная икра, бер блан

Шоколадный мильфей

Шоколадный мильфей

Dry martini

Dry martini

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Биф веллингтон, фуа-гра, жю

Стейк

Стейк

Томленая ножка ягненка, картофельное пюре, чимичурри

Классический тартар из говядины

Чилийский сибас, черная икра, бер блан

Шоколадный мильфей

Dry martini

Дизайн ресторана — отдельная тема. Интерьер Bruno, созданный британским дизайнером Джоном Уиланом, прекрасно сочетает геометрические формы, натуральные материалы и глубокие насыщенные цвета дерева. Вдохновленный эпохой раннего ар-деко, он создает атмосферу тихой роскоши, богатства и вкуса. Стальные элементы открытой кухни контрастируют с темными древесными панелями, создавая диалог между индустриальной строгостью и теплотой натуральных материалов. Это касается и посуды, и элементов декора. Стены украшают абстрактные работы фотографа Марианны Бернштейн.

Неглинная улица, дом 14/1А

вс-чт, с 12:00 до 0:00

пт-сб, с 12:00 до 2:00

Высокий гастрономический словарь «Коммерсанть Стиль»: асадор

Традиционная печь для приготовления пищи, особенно мяса, на открытом огне или углях. В Испании асадор ассоциируется с грилем, а в Южной Америке — с более сложной конструкцией для барбекю или вертела. История асадора уходит корнями в традиции народов Южной Америки. В асадоре готовят мясо и рыбу, используя медленный жар для сохранения сочности и вкуса. В Испании популярны чоризо и морокон — если грубо, то это мясная колбаса со специями.

Асадор

Асадор

Фото: Getty Images

Асадор

Фото: Getty Images

Современные асадоры могут быть изготовлены из кирпича или стали. Рестораны с такими печами становятся не просто гриль-заведениями, а звездными и порой известными на весь мир. Примеры: мишленовский ресторан Don Julio в Буэнос-Айресе и Asador Etxebarri в Испании.

Don Julio специализируется на аргентинском асадо. Самое известное тамошнее блюдо паральяада — это ассорти из различных видов мяса. Также отменны свиные ребра с чесноком и другие блюда. Испанский Asador Etxebarri известен мастерством приготовления как мяса, так и рыбы.

Несколько московских ресторанов предлагают блюда, приготовленные в асадоре. В частности, Padron во главе с испанцем Адрианом Кетгласом использует традиционный асадор для приготовления мяса и морепродуктов с дымным ароматом.

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Утка из дровяной печи в ресторане Padron

Утка из дровяной печи в ресторане Padron

Эмпанада с крабом и чёрной треской, голландский соус в ресторане Padron

Эмпанада с крабом и чёрной треской, голландский соус в ресторане Padron

Креветки лангустины пиль-пиль в ресторане Padron

Креветки лангустины пиль-пиль в ресторане Padron

Эмпанада с ягнёнком, соус из портвейна, свежая мята в ресторане Padron

Эмпанада с ягнёнком, соус из портвейна, свежая мята в ресторане Padron

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Утка из дровяной печи в ресторане Padron

Эмпанада с крабом и чёрной треской, голландский соус в ресторане Padron

Креветки лангустины пиль-пиль в ресторане Padron

Эмпанада с ягнёнком, соус из портвейна, свежая мята в ресторане Padron

Еще одним является итальянский La Bottega Siciliana, где небольшой асадор применяется для придания особенного вкуса мясным и овощным блюдам.

Ресторан El Asador специализируется на традиционном аргентинском барбекю. Здесь мясо готовят на открытом огне, используя метод медленного жарения на углях, что придает ему насыщенный вкус и аромат.

Ольга Карпова

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