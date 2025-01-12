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Коммерсантъ FM
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Жители Башкортостана чаще других регионов покупали недвижимость в Татарстане

Жители Башкортостана чаще граждан из других регионов России интересовались приобретением недвижимости в Татарстане. По итогам 2024 года от жителей Башкортостана поступило 625 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

На втором месте по количеству обращений находится Москва (529), а на третьем — Московская область (485). В топ-10 регионов, жители которых покупали недвижимость в Татарстане, также вошли Удмуртия, Ульяновская область, Самарская область, Марий Эл, Чувашия и Ленинградская область.

Замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова рассказала, что в среднем в ведомство поступало около 400 обращений в месяц.

Самым высоким спросом в республике пользуется недвижимость в Казани (более 1,5 тыс. обращений). На втором месте расположились Набережные Челны (350), а на третьем — Зеленодольский район (342). Всего в 2024 году в Росреестр Татарстана поступило почти 4,7 тыс. обращений.

Диана Соловьёва

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