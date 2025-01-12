Белый дом заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение по Украине должно включать гарантии безопасности со стороны Запада для предотвращения повторения конфликта. Он также подчеркнул, что соглашение по прекращению конфликта должно оставлять право на территориальные решения за Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Джейк Салливан

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединенные Штаты, навязывать эти решения»,— сказал господин Салливан в эфире CNN (цитата по «РИА Новости»).

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила. Он также заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Осенью 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Подробнее о возможности урегулирования конфликта — в публикации «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».