Главе СК РФ доложат о затоплении нечистотами жилых домов в Зеленодольске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о затоплении нечистотами жилых многоквартирных домов в Зеленодольске. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

В соцсетях размещено обращение к Александру Бастрыкину, в котором говорится, что в Зеленодольске территории жилых домов долгое время затапливаются нечистотами. Причиной называют износ инженерных сооружений. Затопления приводят к распространению неприятного запаха и создают угрозу появления заболеваний.

В СУ СК России по Татарстану по данному факту организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

Диана Соловьёва