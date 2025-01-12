Юрий Слюсарь поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил работников прокуратуры с их профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Поздравление было опубликовано в его telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Вы служите надежной опорой нашего государства, стоите на страже законности, правопорядка и интересов жителей. Это почетная миссия, благодаря которой создается правовая основа для достижения национальных целей России», – написал Слюсарь.

Отдельно он поблагодарил ветеранов прокуратуры, которые заложили фундамент для работы ведомства.

По словам врио губернатора в 2025 году работа сотрудников прокуратуры имеет большое значение, так как она направлена на обеспечение безопасности и защиту жителей.

Также с праздником работников прокуратуры поздравили глава Законодательного собрания Дона Александр Ищенко и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Роман Никитин