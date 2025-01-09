Количество дилерских центров в Петербурге за прошлый год увеличилось на 32%

По итогам 2024 года общее количество дилерских центров в Петербурге выросло на 32%. Сейчас в городе функционируют 328 автосалонов, предлагающих к продаже новые автомобили. Такие цифры 9 января предоставили аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, число автосалонов китайских марок в Петербурге за прошлый год увеличилось на 26%, а общее число составило 251. Их доля по сравнению с 2023 годом незначительно сократилась — 76% против 81%.

При этом на 89% выросло число дилерских центров, представляющих российские бренды. Всего на конец минувшего года в Петербурге их насчитывалось 53.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что несмотря на сильное замедление роста петербургского авторынка в ноябре, по итогам года продажи новых легковых машин в городе могут составить около 75 тыс. машин.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Дилеры въезжают в новый год с переизбытком».

Андрей Цедрик