Пострадавшего при пожаре на курской птицефабрике «Черкизова» отправили в Москву

Пострадавшего при пожаре 10 января на птицефабрике АО «Куриное царство» (принадлежит группе «Черкизово») в Горшеченском районе 40-летнего рабочего доставили на вертолете из Курска в Москву, в Федеральный центр медицины катастроф. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Он находится в стабильном состоянии и врачи делают все, чтобы поставить его на ноги»,— подчеркнул глава региона.



Пожар на предприятии в деревне Герасимово начался около 16:00, к 19:00 открытое горение было ликвидировано. В управлении МЧС России по Курской области сообщили, что огонь затронул 5 тыс. кв. м. В тушении участвовали 57 человек и 17 единиц техники. Пострадавшего с места пожара экстренно госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы с серьезными ожогами рук, тела и верхних дыхательных путей. По данным Александра Хинштейна, врачи провели пострадавшему бронхосанацию и перевели на ИВЛ. После стабилизации состояния его перевезли в Москву.

Александр Хинштейн ранее сообщал, что распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что причиной пожара стал удар дрона ВСУ, «пока подтверждения не находит». По предварительным данным, наиболее вероятной версией считают возгорание электропроводки.

Мария Старикова