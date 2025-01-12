В Польше четырех солдат обвинили в пропаже найденных на складе IKEA мин

Четырем польским военнослужащим предъявили обвинения в ненадлежащем надзоре за оружием и боеприпасами из-за пропавших летом мин. Мины, пропавшие в июне 2024 года во время разгрузки поезда с военной техникой, нашли на складе IKEA в июле.

«Все элементы были опечатаны и немедленно взяты под охрану армией»,— сообщил Reuters представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк. Инцидент произошел, когда солдаты разгружали поезд под городом Щецин. В вагоне остались ящики с 240 противотанковыми минами, которые не были выгружены и продолжили путь через Польшу. Минные заряды обнаружили 16 июля на складе IKEA Industry Orla.

Президент IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска подтвердила факт обнаружения мин, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о принятии мер по предотвращению подобных инцидентов. В четверг, 9 января, Министерство национальной обороны Польши объявило об увольнении начальника инспекции обеспечения вооруженных сил генерал-майора Артура Кенпчинского, что в польских СМИ связывают с пропажей мин.