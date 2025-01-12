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На Кубани СКР проверит информацию об избиении матерью трехлетнего ребенка

Тимашевский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку размещенных в соцсетях данных о нанесении телесных повреждений трехлетнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается, женщина приехала в гости к сестре, которая вместе с сожителем растит троих детей. На теле трехлетнего племянника она обнаружила большие синяки и ссадины. После того как женщина отвезла ребенка в больницу, она обратилась с заявлением в полицию.

По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова по данному факту была немедленно организована процессуальная проверка, говорится в сообщении управления СКР региона. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Николаев

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