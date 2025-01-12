В Саратове возведут гандбольный центр и дворец единоборств

В Заводском районе Саратова построят гандбольный центр и дворец единоборств. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в гандбольном центре появится все необходимое, включая два спортивных зала, раздевалки с душевыми, медкабинет и трибуны для 1,1 тыс. болельщиков. Касаемо дворца единоборств, он будет включать в себя площадку для проведения соревнований и несколько тренировочных залов.

Господин Бусаргин отметил: для занятий и турниров на территории указанных объектов специалисты создадут комфортные условия. Речь идет и о восстановительном центре и тренажерном зале, о чем просили спортсмены.

Павел Фролов