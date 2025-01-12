Снегопад приостановил полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова возобновил работу. Ранее гавань из-за сильного снегопада уже дважды закрывали в общей сложности более чем на шесть часов: около 50 самолетов не выпускали в небо, более 30 прибывавших бортов отправили на запасные аэропорты в Архангельск, Москву и Череповец. В городе все еще продолжается метель, и рейсы продолжают задерживать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из-за ситуации в петербургском аэропорту уже застряли тысячи пассажиров. Некоторые пассажиры рассказали, что их несколько часов продержали в самолетах, но потом вновь вернули в аэропорт. В здании скопились большие очереди в кафе и магазины. При этом пострадавших обеспечили водой и ваучерами, рассказала “Ъ FM” руководитель пресс-службы Пулково Александра Саблина: «В связи со сложными метеоусловиями аэропорт приостановил временно прием и отправку воздушных судов. Согласно федеральным авиационным правилам, пассажирам в случае задержки рейса от двух часов предоставлялись прохладительные напитки, в случае задержки рейса от четырех часов — питание. В Петербурге, насколько я понимаю, продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности, но здесь зависит от того, можем ли мы обеспечить необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе или нет. Службы аэропорта активно работают.

Что касается тех рейсов, которые направили на запасные аэродромы, то обычно из Пулково лайнеры улетают в аэропорты московского авиационного узла. После нормализации погодных условий все самолеты с пассажирами возвращаются в аэропорт назначения».

Из-за погодных условий в Петербурге с задержками столкнулись пассажиры рейсов, вылетающих в Северную столицу из других городов. Среди них оказался и выпускающий редактор “Ъ-СПб” Валерий Грибанов: «В Калининграде на Санкт-Петербург рейсы не выпускают. Наш самолет должен был вылетать в 9:20, но его задержали на шесть часов. Мы встали в 6 утра, собрались, приехали в аэропорт. Если бы, конечно, знали об изменении в расписании, то оставались бы пока в отеле. Но мне еще в 3 часа ночи приходило сообщение, что рейс состоится. Кстати, один рейс Smartavia просто отменили. Пассажиров довольно много, все места в здании аэровокзала заняты. Пассажирам задержавшихся рейсов, в том числе нашего, предложили прохладительные напитки».

Метеорологи 12 января зафиксировали в Петербурге максимальную за эту зиму высоту снежного покрова — 29 см. Из-за непогоды происходят аварии в работе городского транспорта. Например, на Бухарестской улице с заснеженных рельсов сошел трамвай. Кроме того, три автобуса, которые следовали из Таллина в Петербург, слетели в кювет, не доехав до Нарвы. Тем временем в Ленобласти ранним утром без света остались 30 тыс. потребителей. Впрочем, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, половину домохозяйств уже подключили к электричеству.

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Ульяна Горелова