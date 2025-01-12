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В Краснодаре на Александровском бульваре оставят праздничные инсталляции

Демонтаж праздничных инсталляций и украшений, который в столице Кубани планируют начать с 15 января, пока не коснется Александровского бульвара. Об этом сообщает портал 93.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Фото: Альбина Баразгова

Фото: Альбина Баразгова

Сколько времени на бульваре останутся стоять арки и другие украшения и инсталляции, не сообщается.

Искусственные ели, тематические украшения начнут убирать на городских площадях и в скверах с 15 по 21 января включительно.

Андрей Николаев

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