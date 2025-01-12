Депздрав Москвы: погибший пациент в больнице №2 совершил самоподжог

В инфекционной клинической больнице №2 в Москве погиб пациент, совершивший самоподжог, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

«В результате внутреннего служебного расследования было установлено, что пациент совершил самоподжог. Он завернулся в постельное белье, отошел от других пациентов и поджег себя»,— рассказали агентству «РИА Новости» в департаменте.

В ведомстве ранее сообщили, что, по предварительным данным, возгорание произошло в постели пациента без определенного места жительства из-за курения. Других пострадавших нет.