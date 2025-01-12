За новогодние праздники ледовый городок на Театральной площади Нижнего Тагила посетило более 150 тыс. человек, о чем сообщил в своем telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовый городок Нижнего Тагила за праздники посетило более 150 тысяч человек

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ледовый городок Нижнего Тагила за праздники посетило более 150 тысяч человек

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Пинаева, в Нижней Тагиле за январские каникулы побывали туристы из Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других городов страны.

«Вторыми по популярности объектами во время каникул стали наши горнолыжные комплексы. Горы Белую и Долгую посетило 50 084 человека. Большое количество гостей приняли и городские музеи — около 4 тыс. человек»,— написал Владислав Пинаев.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что во время новогодних праздников каток на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили более 40 тыс. человек, а в ледовый городок в Историческом сквере сходили свыше 140 тыс. жителей.

Анастасия Таначева