В части Ростовской области не будет работать радио и телевидение до 15 января

На следующей рабочей недели в некоторых районах Ростовской области не будет работать радио и телевидение. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

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Причиной для отключения станут профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — отметили в ведомстве.

Так, в понедельник, 13 января с 8 до 17 часов телевидение и радио не будет работать у жителей Ростова-на-Дону, а с 10 до 19 часов — в Новошахтинске. Во вторник, 14 января с проблемами столкнутся жители Волгодонска. Там работы продлятся с 8 до 17 часов. В среду, 15 января с 8 до 17 часов ТВ и радио не будет работать у жителей хутора Калининский в Шолоховском районе.

Роман Никитин