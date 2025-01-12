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За новогодние каникулы в Свердловской области было спасено более 50 человек

В Свердловской области за период январских каникул произошло 105 пожаров, 57 из который случились в жилом секторе. Как сообщили в МЧС региона, при пожарах погибли четыре человека, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Пять человек получили травмы, что ниже показателей 2024 года на 37%. Пожарные спасли 17 человек.

Сотрудники МЧС спасли за новогодние каникулы более 50 человек в Свердловской области

Сотрудники МЧС спасли за новогодние каникулы более 50 человек в Свердловской области

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники МЧС спасли за новогодние каникулы более 50 человек в Свердловской области

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо этого, сотрудники МЧС 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в результате выездов было спасено 10 человек. Кроме того, за период январских каникул государственная инспекция по маломерным судам проверила 143 места массового выхода на лед и девять ледовых переправ. По итогам одного происшествия, случившегося 3 января на Белоярском водохранилище, спасено 24 человека, в том числе один ребенок.

В ходе мероприятий «Новый год» проведено более 2200 проверок, в результате которых выявлено 27 точек продажи пиротехники без документации. Специалистами возбуждено 13 административных дел.

Анастасия Таначева

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