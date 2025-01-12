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В Казани завершили первый этап реставрации здания библиотеки КФУ

В Казани завершили первый этап реставрационных работ в здании библиотеки Казанского федерального университета. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Здание библиотеки построили в 1834–1837 гг. по проекту архитектора Михаила Коринфского. Оно является объектом культурного наследия.

Председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин сообщил, что строители отремонтировали интерьеры, усилили перекрытия и обновили крышу. В ходе работ отреставрировали уникальные элементы, среди которых двери, потолки и печи.

На следующем этапе работ запланировано восстановление фасадов с воссозданием утраченных деталей.

Диана Соловьёва

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