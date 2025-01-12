На Кубань надвигаются мощные снегопады

В Краснодарском крае с начала новой недели ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, что может привести к налипанию снега на деревьях и проводах. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается 13 и 14 января. Местами в южной половине края возможны очень сильные осадки. В отдельных районах края прогнозируют мощный снегопад.

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях: нарушениях в работе транспорта, росте количества ДТП и сбоях в функционировании объектов жизнеобеспечения.

Андрей Николаев