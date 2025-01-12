Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубань надвигаются мощные снегопады

В Краснодарском крае с начала новой недели ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, что может привести к налипанию снега на деревьях и проводах. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается 13 и 14 января. Местами в южной половине края возможны очень сильные осадки. В отдельных районах края прогнозируют мощный снегопад.

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях: нарушениях в работе транспорта, росте количества ДТП и сбоях в функционировании объектов жизнеобеспечения.

Андрей Николаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...