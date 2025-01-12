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В Севастополе вывезли более 148 тонн загрязненного мазутом грунта

За субботу 11 января в Севастополе с пляжей Качи вывезли для утилизации 0,46 тонн замазученного грунта. За все время работ было вывезено 148,63 тонны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На ликвидации последствий в городе продолжила работать группа от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС, а также волонтеры.

Как отметил губернатор, уборка в субботу шла на пляже «Парус», вдоль берега до Андреевки и в районе СТ «Берег». Представители Федерации бокса Севастополя помогли убрать тяжелые мешки с грязным грунтом. В воскресенье 12 января они также помогают с выносом мешков с пляжей Качи. Необходимо убрать почти 500 собранных мешков с загрязненным грунтом в лодки.

Волонтеры отправились помогать на пляжи в районе Голубой бухты. Городская спасательная служба развернула для них большую палатку.

Накануне спасатели вместе с Морспасслужбой установили боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц. На реабилитации находится 17 пернатых, многих отвезли в природный парк, сообщил Михаил Развожаев.

Андрей Пугачев

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