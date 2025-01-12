Конфликт соседей в Луге закончился укусами собак и стрельбой из пневматики

Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с участием соседей на улице Кирова в городе Луга, где в ход пошли собаки, перцовый баллончик и пневматика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, бытовой уличный конфликт произошел в районе 18:00 накануне, 11 января. В правоохранительные органы обратился житель Луги, рассказавший о нападении на него соседей с собаками.

Прибывший на место наряд полиции установил, что, когда пострадавший прогуливался возле дома со своей собакой, к нему подошла соседка и стала хватать его питомца за морду, в результате чего собака укусила ее за палец. Женщина ушла, а спустя некоторое время вернулась с мужчиной и двумя собаками, которых натравила на заявителя, после чего агрессоры его избили и ушли.

Однако этой расправы соседке показалась мало, и она вновь вернулась, но уже с пневматическим пистолетом, произведя несколько выстрелов в сторону собаковладельца. Тот в ответ распылил в ее сторону содержимое газового баллончика, отобрал у нее пистолет и вызвал сотрудников полиции.

Пневматика и перцовый баллончик у участников конфликта были изъяты. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга госпитализирован в районную больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы на проспекте Стачек, в ходе которой серьезно пострадал сотрудник магазина.

Андрей Цедрик