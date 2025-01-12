Байден удостоил папу римского высшей гражданской награды США

Уходящий в отставку президент Джо Байден удостоил папу римского Франциска президентской медалью Свободы с отличием, сообщила пресс-служба Белого Дома. Господин Байден провел телефонный разговор с понтификом и сообщил о его награждении. Это единственный случай, когда Джо Байден награждает президентской медалью Свободы с отличием, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск и Джо Байден в июне 2024 года

Фото: Andrew Medichini / AP Папа римский Франциск и Джо Байден в июне 2024 года

Фото: Andrew Medichini / AP

Президентская медаль Свободы — высшая гражданская награда страны, вручаемая лицам, внесшим вклад в развитие, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые достижения перед страной. Впервые медаль была учреждена президентом Гарри Трумэном в 1945 году для награждения ветеранов боевых действий. С 1963-го статус награды был изменен и ее стали присуждать в мирное время за вклад в культуру и развитие США.

Байден и понтифик находятся в дружественных отношениях. За время президентства Джо Байдена папа римский стал важным союзником американского президента. Понтифик часто звонил господину Байдену, чтобы поинтересоваться его состоянием, обсудить политическую ситуацию в мире.