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Под Кореновском погиб водитель иномарки, врезавшись в дерево

На 5 км трассы Кореновск — Платнировская в субботу, 11 января, около 22:50 случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель не соблюдал скоростной режим, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, сообщает в своем Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

От удара автомобиль перевернулся, водитель иномарки погиб. Стало известно, что водительское удостоверение он получил полгода назад. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Рано утром 12 января три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом, который направлялся из Краснодара в Донецк. Смертельная авария произошла на территории ДНР, под Иловайском.

Андрей Пугачев

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