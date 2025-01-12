Под Кореновском погиб водитель иномарки, врезавшись в дерево

На 5 км трассы Кореновск — Платнировская в субботу, 11 января, около 22:50 случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель не соблюдал скоростной режим, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, сообщает в своем Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

От удара автомобиль перевернулся, водитель иномарки погиб. Стало известно, что водительское удостоверение он получил полгода назад. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Рано утром 12 января три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом, который направлялся из Краснодара в Донецк. Смертельная авария произошла на территории ДНР, под Иловайском.

Андрей Пугачев